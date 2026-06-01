Ríe con el estreno de «Hasta que la plata nos separe». Un choque y una gran deuda desatarán la mejor comedia solo por Color Visión

¿Qué sucede cuando el destino cruza el camino de un vendedor que lo debe absolutamente todo con el de una ejecutiva exitosa de un genio insoportable? La respuesta no es un drama, ¡es la receta perfecta para una comedia de locos que te mantendrá pegado a la pantalla!

Si estabas buscando una excusa para irte a dormir con una sonrisa, la espera ha terminado. La exitosa telenovela «Hasta que la plata nos separe» aterriza en la televisión dominicana para convertirse en tu nueva adicción nocturna.

Una historia donde el amor y las deudas chocan a toda velocidad

La trama arranca con un accidente de tránsito que lo cambia todo. A partir de ese momento, los mundos opuestos de nuestros protagonistas colisionan, desatando una serie de enredos, situaciones disparatadas y una deuda millonaria que los obligará a soportarse (o quizás, a algo más).

Es una historia fresca y llena de humor que demuestra que, a veces, las peores tragedias financieras pueden convertirse en las mejores comedias románticas.

Tu nueva rutina antes de dormir

Sabemos que después de un día largo de trabajo, lo único que provoca es desconectar y reír un buen rato. Por eso, esta producción está estratégicamente programada para ser el cierre perfecto de tu jornada. Olvídate del estrés diario y prepárate para cerrar la noche con las mejores carcajadas.

Coordenadas para el gran estreno

No dejes que te lo cuenten al día siguiente en la oficina o en las redes sociales. Aquí tienes todos los detalles para que no te pierdas el primer capítulo:

¿Cuándo? Este miércoles 10 de junio.

Este miércoles 10 de junio. ¿A qué hora? A las 11:00 P.M. (El momento ideal para relajarte).

A las 11:00 P.M. (El momento ideal para relajarte). ¿Dónde? Por la pantalla de Color Visión, canal 9.

Activa tu alarma desde ya, prepara tu pijama más cómoda, haz tus palomitas y acomódate en el sofá. ¡El choque más divertido de la televisión está a punto de ocurrir!