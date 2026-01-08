Más Contenido

    EE.UU. manejará indefinidamente el petróleo venezolano 

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    Estados Unidos anunció que asumirá el control indefinido de la venta del petróleo venezolano, administrando los ingresos en cuentas bajo su supervisión tras la captura de Nicolás Maduro

    El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, confirmó que Washington manejará la comercialización del crudo venezolano de manera indefinida.

    La medida incluye tanto el petróleo almacenado como la producción futura, que será vendido directamente por el gobierno estadounidense.

    Los ingresos se depositarán en cuentas controladas por EE.UU., con la posibilidad de que parte de esos fondos retornen a Venezuela “para beneficiar al pueblo venezolano”.

    Estados Unidos anunció que asumirá el control indefinido de la venta del petróleo venezolano, administrando los ingresos en cuentas bajo su supervisión tras la captura de Nicolás Maduro

    El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, confirmó que Washington manejará la comercialización del crudo venezolano de manera indefinida.

    La medida incluye tanto el petróleo almacenado como la producción futura, que será vendido directamente por el gobierno estadounidense.

    Los ingresos se depositarán en cuentas controladas por EE.UU., con la posibilidad de que parte de esos fondos retornen a Venezuela “para beneficiar al pueblo venezolano”.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados