EE.UU. manejará indefinidamente el petróleo venezolano 

Estados Unidos anunció que asumirá el control indefinido de la venta del petróleo venezolano, administrando los ingresos en cuentas bajo su supervisión tras la captura de Nicolás Maduro

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, confirmó que Washington manejará la comercialización del crudo venezolano de manera indefinida.

La medida incluye tanto el petróleo almacenado como la producción futura, que será vendido directamente por el gobierno estadounidense.

Los ingresos se depositarán en cuentas controladas por EE.UU., con la posibilidad de que parte de esos fondos retornen a Venezuela “para beneficiar al pueblo venezolano”.