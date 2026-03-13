Dulce aventura en la frontera: Descubre la «Ruta de la Miel» en Dajabón

Más allá del comercio binacional, Dajabón esconde un tesoro dorado. Te invitamos a conocer el proceso artesanal de la miel orgánica en el corazón del noroeste.

Dajabón no es solo la puerta de entrada al comercio fronterizo; es también una tierra fértil donde la naturaleza y el trabajo laborioso de las abejas crean uno de los productos más puros de la República Dominicana. La Ruta de la Miel se ha consolidado como una parada obligatoria para quienes buscan conectar con el campo y conocer los secretos de la apicultura orgánica.

Un encuentro con la naturaleza

En un entorno rodeado de vegetación nativa, en el municipio de Partido, provincia de Dajabón se ofrece a los visitantes una experiencia educativa y sensorial. Aquí, los turistas pueden observar de cerca (con el equipo de protección adecuado) cómo se organizan las colmenas y el cuidado meticuloso que requiere la producción de miel artesanal. Es un espacio ideal para familias que desean aprender sobre la importancia de las abejas en el ecosistema.

El corazón de la producción: Asociación de Apicultores La Fronteriza

Para quienes desean profundizar en el impacto social y económico de este producto, la Asociación de Apicultores La Fronteriza es el punto clave. Esta organización agrupa a productores locales que han perfeccionado técnicas para garantizar una miel 100% orgánica, libre de químicos.

ruta de la miel en dajabón

En este punto de la ruta, los visitantes pueden:

Aprender sobre la extracción: Conocer cómo se separa la miel del panal sin dañar el producto.

Conocer cómo se separa la miel del panal sin dañar el producto. Cata de mieles: Diferenciar los sabores y colores de la miel según la floración de la temporada.

Diferenciar los sabores y colores de la miel según la floración de la temporada. Compra directa: Adquirir miel pura, polen y otros derivados directamente de las manos que los producen, apoyando la economía local.

¿Por qué visitar la Ruta de la Miel?

Además de ser una actividad relajante y educativa, esta ruta resalta el potencial de Dajabón como destino de ecoturismo. Es una oportunidad perfecta para llevarse un recuerdo dulce y saludable, mientras se apoya a las comunidades que protegen el medio ambiente en la frontera.