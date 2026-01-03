El presidente de Estados Unidos, afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en el marco de una operación a gran escala contra Venezuela.

Tras una madrugada marcada por explosiones y sobrevuelos militares en Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en el marco de una operación a gran escala contra Venezuela.

donald trump confirma que nicolás maduro y cilia flores fueron capturados

En su mensaje, Trump señaló: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.”

La declaración se produce en medio de la incertidumbre generada por los reportes ciudadanos de detonaciones en distintos puntos de la capital venezolana, incluyendo instalaciones militares estratégicas. Hasta el momento, no existe confirmación independiente sobre la supuesta captura de Maduro y Flores, mientras el gobierno venezolano mantiene que el mandatario continúa en funciones.

La expectativa se centra ahora en la conferencia de prensa anunciada por Trump, que podría aportar mayores detalles sobre la operación y sus implicaciones para la región.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación por parte de Venezuela de este hecho, lo que mantiene a la población y a la comunidad internacional en expectativa. La conferencia de prensa anunciada por Trump será clave para esclarecer la veracidad de la operación y sus implicaciones en la crisis venezolana.

Organismos como la ONU, la OEA y gobiernos latinoamericanos podrían emitir comunicados urgentes ante la gravedad de la situación.

Por su parte, los ciudadanos permanecen en incertidumbre, atentos a posibles restricciones, despliegues militares y afectaciones en servicios básicos.