Donald Trump, anunció que EE.UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición

Reveló que Maduro intentó negociar al final, pero él se negó: “Se les advirtió que mientras jugaran a resistir, menos chance de negociar tendrían”.

Donald Trump calificó la captura de Nicolás Maduro como una “operación extraordinaria”, aseguró que la vio en directo desde Mar-a-Lago y destacó que ningún estadounidense murió en el operativo. Confirmó que Maduro y su esposa Cilia Flores serán trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y terrorismo.

Dijo que presenció la captura “como un show televisivo”, siguiendo cada detalle desde una sala de control.

La calificó como “muy bien organizada” y “asombrosa”, resaltando que ningún estadounidense perdió la vida, aunque reconoció que hubo algunos heridos.

Aseguró que el líder venezolano estaba en un lugar altamente protegido, pero las fuerzas especiales lograron entrar y sacarlo.

Confirmó que Maduro y Flores enfrentarán procesos judiciales en tribunales de Nueva York por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra.

Aseguró que EE.UU. “tomará el control de Venezuela hasta que exista una transición pacífica”, advirtiendo a los seguidores del chavismo que tendrán un “futuro negro” si se mantienen leales.