Disney Cruise Line suma a República Dominicana en sus nuevos itinerarios

La magia de Disney llegará a las costas dominicanas tras el anuncio de Disney Cruise Line sobre la incorporación de República Dominicana en sus nuevos y exclusivos itinerarios.

Esta decisión no solo amplía la oferta de lujo en el país, sino que consolida su posición como el líder indiscutible del turismo de cruceros en toda la región del Caribe.

La inclusión del país en las rutas de una de las navieras más prestigiosas del mundo subraya la calidad de los puertos dominicanos y el atractivo de sus destinos para el público familiar internacional.

«La llegada de Disney Cruise Line representa un importante hito para el turismo dominicano, no solo por el prestigio internacional de la marca, sino también por el perfil de alto valor de sus pasajeros, lo que contribuirá significativamente al fortalecimiento de la economía local y al desarrollo sostenible del sector», indicó el ministro Collado.

Detalles:

Nuevos Destinos de Escala: Los barcos de la flota de Disney tocarán puntos estratégicos del país, permitiendo que miles de familias experimenten la cultura y hospitalidad dominicana.

Los barcos de la flota de Disney tocarán puntos estratégicos del país, permitiendo que miles de familias experimenten la cultura y hospitalidad dominicana. Estándares de Excelencia: La alianza con Disney Cruise Line exige los más altos estándares de servicio y seguridad, lo que eleva el perfil de República Dominicana frente a otras potencias turísticas.

La alianza con Disney Cruise Line exige los más altos estándares de servicio y seguridad, lo que eleva el perfil de República Dominicana frente a otras potencias turísticas. Impacto Local: La llegada de estos cruceros generará una importante derrama económica en los sectores de excursiones, artesanía, transporte y gastronomía local.

La llegada de estos cruceros generará una importante derrama económica en los sectores de excursiones, artesanía, transporte y gastronomía local. Liderazgo Consolidado: Este paso refuerza la estrategia nacional de convertir al país en el principal hub logístico y de entretenimiento marítimo del Caribe.

En esta edición de Seatrade Cruise Global, la feria más importante de la industria de cruceros a nivel mundial, la República Dominicana tiene una destacada presencia, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como uno de los destinos líderes del Caribe.

Con información de Presidencia de la República Dominicana