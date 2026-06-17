Día soleado, mucho calor y lluvias aisladas en el país

Disfrute de un miércoles soleado, pero prepárese para el calor extremo por el polvo del Sahara y chubascos aislados

Este miércoles, el clima en la República Dominicana estarán dominadas por un sistema de alta presión que limitará significativamente la formación de nubosidad y las precipitaciones importantes, garantizando un ambiente mayormente soleado en gran parte del territorio nacional.

Precipitaciones: ¿Dónde lloverá hoy?

Aunque predominará el sol, no guarde el paraguas si se encuentra en ciertas zonas. El paso de una débil onda tropical y los efectos del calentamiento diurno provocarán variaciones locales:

Durante la mañana: Se esperan chubascos aislados en diversas localidades del litoral costero caribeño.

Se esperan chubascos aislados en diversas localidades del litoral costero caribeño. Durante la tarde: La humedad generará chubascos con posibles tronadas hacia la porción sur del Cibao, la región noreste y la Cordillera Central.

Alerta por calor y Polvo del Sahara

Las temperaturas se mantendrán sumamente calurosas. Esto se debe no solo a la época del año, sino a la continua incidencia de partículas de polvo del Sahara, las cuales aumentan la sensación térmica y pueden darle un aspecto brumoso al cielo. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C y 25 °C, y máximas sofocantes de 31 °C a 33 °C.

Recomendaciones de salud y bienestar: Manténgase bien hidratado consumiendo agua frecuentemente.

Utilice ropa ligera y de colores claros.

Evite la exposición prolongada a la radiación solar, especialmente en el horario crítico de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Aplique protector solar si va a realizar actividades al aire libre.

Actualidad Ciclónica Internacional

El Centro Nacional de Huracanes y las autoridades locales monitorean el Potencial Ciclón Tropical No.1. Actualmente se localiza a unos 55 km al sureste de Port O’Connor, Texas, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, desplazándose hacia el noreste a 9 km/h. Atención: Por su ubicación y trayectoria prevista, este fenómeno no representa ningún peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y sus alrededores, este es el panorama para hoy: