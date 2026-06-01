Día Mundial de los Arrecifes: La misión de proteger el tesoro submarino de República Dominicana

Cada 1 de junio se celebra el Día Mundial de los Arrecifes, una fecha dedicada a crear conciencia sobre el frágil estado de estos ecosistemas marinos y la urgente necesidad de protegerlos.

Conocidos como los «bosques tropicales del mar», los arrecifes de coral ocupan menos del 1% del fondo del océano, pero albergan a más del 25% de todas las especies marinas del planeta.

Para la República Dominicana, una nación que comparte isla y está rodeada de costas, los arrecifes de coral no son solo un paisaje hermoso para los buceadores; son una infraestructura natural de supervivencia, el motor de su economía y la primera línea de defensa del país.

¿Por qué son vitales los arrecifes para la República Dominicana?

La dependencia del país caribeño hacia sus arrecifes es profunda y abarca tres pilares fundamentales:

Protección costera contra huracanes: Los arrecifes actúan como rompeolas naturales gigantescos. Absorben hasta el 97% de la energía de las olas, protegiendo a las comunidades costeras y a la infraestructura hotelera de la erosión, las tormentas tropicales y los huracanes.

Los arrecifes actúan como rompeolas naturales gigantescos. Absorben hasta el 97% de la energía de las olas, protegiendo a las comunidades costeras y a la infraestructura hotelera de la erosión, las tormentas tropicales y los huracanes. La «fábrica» de la arena blanca: Las famosas playas de arena blanca de Punta Cana, Bayahibe o Samaná existen, en gran parte, gracias a la dinámica del arrecife y a especies como el pez loro, que se alimenta de las algas de los corales y excreta arena fina. Sin arrecifes sanos, las playas dominicanas simplemente desaparecerían.

Las famosas playas de arena blanca de Punta Cana, Bayahibe o Samaná existen, en gran parte, gracias a la dinámica del arrecife y a especies como el pez loro, que se alimenta de las algas de los corales y excreta arena fina. Sin arrecifes sanos, las playas dominicanas simplemente desaparecerían. Sostén del turismo y la pesca: Cientos de miles de empleos en el país dependen directa o indirectamente de la salud del mar. Los arrecifes son el hábitat de especies comerciales vitales para la pesca artesanal y el principal atractivo para el turismo ecológico, el esnórquel y el buceo.

¿Qué está haciendo República Dominicana para protegerlos?

¿Qué está haciendo República Dominicana para protegerlos?

Conscientes de las amenazas como el calentamiento global, la contaminación y la sobrepesca, diversas instituciones dominicanas, organizaciones no gubernamentales y el sector privado han unido fuerzas para convertirse en un referente regional en la conservación marina:

1. Viveros y restauración de corales

República Dominicana es pionera en el Caribe en la restauración coralina. Organizaciones como FUNDEMAR (en Bayahibe) y la Fundación Grupo Puntacana han creado extensos jardines o viveros submarinos. Allí cultivan fragmentos de especies vitales, como el coral cuerno de ciervo y cuerno de alce, para luego trasplantarlos a los arrecifes degradados. Además, aplican técnicas avanzadas de reproducción sexual asistida de corales en laboratorios.

2. La protección del Pez Loro (Veda)

El Ministerio de Medio Ambiente ha implementado y extendido resoluciones que prohíben la captura y comercialización de peces herbívoros, especialmente el pez loro y el pez doctor. Al proteger a estos «jardineros del mar», se asegura que las algas no asfixien a los corales, permitiendo que el arrecife respire y crezca.

3. Creación de Santuarios Marinos

El Estado dominicano ha ampliado sus Áreas Marinas Protegidas (AMP). Un ejemplo clave es el Santuario Marino Arrecifes del Sureste, una inmensa reserva que abarca desde el Canal de la Mona hasta Santo Domingo. Este espacio cuenta con un modelo de «cogestión» donde el gobierno, los hoteles locales y los conservacionistas administran y vigilan la zona en conjunto.

4. Arrecifes artificiales

Para aliviar la presión sobre los arrecifes naturales y fomentar nueva vida, el país ha hundido estratégicamente barcos en desuso en diferentes puntos de la costa. Estos pecios se transforman rápidamente en arrecifes artificiales que atraen biodiversidad y a turistas amantes del buceo.

El Día Mundial de los Arrecifes es un recordatorio de que la belleza y prosperidad de la República Dominicana están estrechamente ligadas a la salud de sus océanos. La labor de científicos, fundaciones y autoridades dominicanas demuestra que es posible revertir el daño, pero requiere el apoyo de todos. Como ciudadanos o turistas, elegir protectores solares libres de oxibenzona, evitar el consumo de pez loro, reducir el uso de plásticos y practicar un turismo responsable son las mejores formas de asegurar que el corazón azul del Caribe siga latiendo con fuerza.