Día del Síndrome de Sudeck: Visibilidad para el dolor crónico

Hoy se conmemora el Día de Visibilidad del Síndrome de Sudeck o CRPS. Conoce qué es esta condición neurálgica, sus síntomas y la importancia del diagnóstico.

Cada primer lunes de noviembre se conmemora el Día Internacional de Visibilidad del Síndrome de Sudeck, también conocido en la comunidad médica como Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC o CRPS). La jornada busca generar conciencia social, promover la investigación científica y visibilizar los desafíos diarios que enfrentan los pacientes con esta enfermedad rara, caracterizada por un dolor crónico, persistente y desproporcionado tras sufrir una lesión previa.

A menudo catalogada como una «enfermedad invisible», esta condición neurológica genera un fuerte impacto en la calidad de vida de quienes la padecen, haciendo que el diagnóstico temprano y el abordaje multidisciplinario sean cruciales para su manejo.

¿Qué es el Síndrome de Sudeck y cuáles son sus señales?

El dolor de muñeca puede ser debilitante. Busca alivio y consulta a un profesional si experimentas molestias.

El Síndrome de Sudeck es un trastorno de dolor crónico que generalmente afecta una de las extremidades (brazos, piernas, manos o pies) y suele desarrollarse después de un traumatismo, cirugía, fractura o esguince:

Dolor desproporcionado: El síntoma principal es un dolor severo y continuo, descrito como ardiente o pulsátil, que resulta drásticamente superior a la gravedad de la lesión original.

El síntoma principal es un dolor severo y continuo, descrito como ardiente o pulsátil, que resulta drásticamente superior a la gravedad de la lesión original. Cambios físicos en la piel: Las zonas afectadas presentan alteraciones de temperatura (calor o frío extremo), cambios en el color de la piel (enrojecimiento, palidez o tono azulado), hinchazón y sudoración anómala.

Las zonas afectadas presentan alteraciones de temperatura (calor o frío extremo), cambios en el color de la piel (enrojecimiento, palidez o tono azulado), hinchazón y sudoración anómala. Hipersensibilidad: Se produce alodinia, una respuesta donde el mínimo roce del aire, la ropa o el agua causa un dolor insoportable en el paciente.

Se produce alodinia, una respuesta donde el mínimo roce del aire, la ropa o el agua causa un dolor insoportable en el paciente. Rigidez y pérdida de movilidad: Con el tiempo, la extremidad puede experimentar debilidad muscular, rigidez articular y cambios en la textura de la piel, las uñas y el cabello.

El reto del diagnóstico a tiempo

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los pacientes con Síndrome de Sudeck es la demora en la detección médica, lo que retrasa el acceso a terapias efectivas:

Un abordaje multidisciplinario: Su tratamiento requiere la intervención combinada de especialistas en la Unidad del Dolor, neurólogos, fisioterapeutas y apoyo psicológico.

Su tratamiento requiere la intervención combinada de especialistas en la Unidad del Dolor, neurólogos, fisioterapeutas y apoyo psicológico. La importancia de la empatía: La falta de marcadores visibles en análisis de sangre convencionales a menudo lleva a la incomprensión social y laboral, acentuando la necesidad de campañas de sensibilización como la de esta fecha.

«Visibilizar el Síndrome de Sudeck es el primer paso para humanizar el dolor crónico, educar a la comunidad médica y ofrecer esperanza a quienes luchan diariamente en silencio,» enfatizan especialistas y asociaciones de pacientes.

En este Día de Visibilidad del Síndrome de Sudeck, la comunidad de salud hace un llamado a reforzar la empatía, diagnosticar a tiempo y apoyar la investigación médica para mejorar el pronóstico y el bienestar de los afectados.