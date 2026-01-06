Desaparece niña de 3 años en Puerto Plata

Las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda con drones, unidades caninas y brigadas de rescate.

Una niña de tres años, identificada como Brianna Genao Rosario, desapareció el pasado 31 de diciembre en la comunidad Barrero del municipio Imbert, Puerto Plata.

La niña Briani Rosario, de 3 años, desapareció el 31 de diciembre mientras jugaba en el patio de la casa de su abuela en la comunidad de Barrero, Puerto Plata. Se encontró una de sus sandalias cerca del lugar de la desaparición, aunque otra prenda inicialmente pensada como suya no lo era.

Las autoridades, incluyendo el magistrado Wilson Camacho y el director de investigaciones criminales Pérez Mato, se trasladaron al lugar. Han interrogado a familiares y vecinos, deteniendo a un tío (Reyes Rosario), una persona identificada como Popita, y al padre de la niña. Otros tres individuos también fueron detenidos para investigación. La madre de Briani, Yoscari María Genao Rosario, estaba en Estados Unidos y regresó hace dos días; ella no está detenida debido a problemas de salud. Se menciona que la madre es joven, entre 19 y 20 años, y los abuelos también son jóvenes, entre 37 y 40 años. La niña no vive en Barrero, sino en Navarrete con su abuela, quien tiene su custodia.