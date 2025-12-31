Debido a la incidencia de una vaguada, se pronostican aguaceros

La actividad lluviosa se prolongará durante la noche (Nochevieja), pudiendo generar acumulados significativos, especialmente en Santo Domingo, La Altagracia entre otras.

Hoy miércoles, debido a la incidencia de una vaguada, el alto contenido de humedad y el acercamiento de un sistema frontal, se pronostica la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones iniciarán en la tarde, afectando principalmente a La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales. La actividad lluviosa se prolongará durante la noche (Nochevieja), pudiendo generar acumulados significativos, especialmente en Santo Domingo, La Altagracia entre otras.

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la época del año (invierno) y al viento fresco del noreste.

Distrito Nacional: escasas nubes y sensación agradable.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas y sensación fresca.

Santo Domingo Este: nubes aisladas y sensación agradable.

Santo Domingo Oeste: escasas nubes y sensación fresca.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: buen tiempo meteorológico ofrecido por una alta presión, con escasas lluvias y las temperaturas continuarán agradables en la noche y madrugada por la época del año… Fin de año, una vaguada y sistema frontal producirán precipitaciones importantes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, exhortamos a la población a estar atentos a nuestros informes, ya que las mismas podrían generar inundaciones urbanas y rurales.