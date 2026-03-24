De película: Incautan 564 paquetes de droga

Durante la acción fueron arrestados cinco hombres que tripulaban la lancha rápida.

Incautaron 564 paquetes de cocaína en alta mar, cerca de la costa de Barahona en un operativo policial de alto impacto que parecía sacado de una película de Netflix, tras el uso de helicópteros y lanchas rápidas.

Durante la acción fueron arrestados cinco hombres que tripulaban la lancha rápida.

Los paquetes de droga estaban marcados con colores, lo que permite a las autoridades identificar a los dueños de la mercancía.