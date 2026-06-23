República Dominicana se consolida como el destino caribeño que ofrece el mayor nivel de satisfacción a sus visitantes

Por tercer año consecutivo, la República Dominicana fue galardonada con el premio “Destination With the Highest Visitor Satisfaction – Caribbean” (Destino con el Mayor Nivel de Satisfacción de los Visitantes en el Caribe).

Este importante reconocimiento fue entregado durante la ceremonia de los TravelAge WAVE Awards 2026, la cual se llevó a cabo en el Hotel Ritz-Carlton de Marina del Rey, California.

El premio, otorgado por TravelAge West, es considerado uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro de la industria turística de Norteamérica. Los ganadores anuales son seleccionados a través de la evaluación de especialistas del sector y las votaciones directas de agentes de viajes.

La obtención de esta distinción subraya la inigualable capacidad del país caribeño para brindar experiencias de alta calidad y un servicio excepcional a todos sus visitantes.

Al competir junto a otros destinos de peso en el Caribe, la República Dominicana reafirmó la fortaleza de su oferta turística, la calidad de su infraestructura y el firme compromiso de toda la industria local con la excelencia.

Raquel Reyes, directora de Promoción Turística para Florida Central, recibió el premio y destacó que esto es fruto de un trabajo en equipo. “Este reconocimiento refleja lo mejor de nuestro país: una hospitalidad genuina, una industria comprometida con la calidad y una visión compartida de servicio», expresó Reyes. Asimismo, añadió que este premio simboliza la confianza depositada por millones de turistas que visitan la isla cada año.

Este galardón pone en evidencia el éxito de las iniciativas dominicanas para fortalecer su competitividad y diversificar su oferta.

Gracias a sus reconocidas playas, resorts de clase mundial y su creciente propuesta de lujo, reuniones, golf, gastronomía y cultura, la República Dominicana sigue consolidándose como uno de los países más valorados por el mercado estadounidense y global.