¿Cuándo reaparece Luis Abinader?

La ausencia del presidente Luis Abinader de la escena pública, señalando que no ha sido visto en eventos ni en su acostumbrada aparición semanal. Se especula que el presidente podría estar descansando o planificando nuevas estrategias, especialmente en respuesta a la sugerencia de Monseñor Jesús Castro de «relanzar el gobierno».

La última aparición pública del presidente fue un mensaje de Navidad (0:56-1:05), donde cedió espacio a la primera dama, Raquel Arbaje. Esto se interpreta como una estrategia para aprovechar la alta popularidad de la primera dama, que supera la del presidente, ante las preocupaciones sobre la tasa de aprobación del gobierno.