Temperaturas agradables a frescas

Fuente oficial INDOMET

El flujo de viento del noreste mantiene un constante transporte de campos nubosos desde los remanentes del sistema frontal que se ubica al norte del país, manteniendo un cielo medio nublado a nublado en varias localidades de la costa atlántica, Valle del Cibao y la Cordillera Central, que generan lluvias de manera dispersas que podrían ser fuertes en puntos aislados, acompañadas de posibles ráfagas de viento. Las provincias donde actualmente se observan dichas precipitaciones son: Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Cristóbal, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, entre otras. Durante el resto de la mañana y horas de la tarde, estas condiciones se moverán a otros poblados en el sureste de la nación, como: Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, Peravia, Azua, Pedernales y El Gran Santo Domingo, donde permanecerán hasta entrada la noche.

Mañana jueves, continuaremos observando nublados ocasionales acompañados de lluvias débiles a moderadas en la madrugada, en provincias de la costa norte, Valle del Cibao y la Cordillera Central, como Puerto Plata, Espaillat, Santiago, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, entre otras. Durante horas de la mañana y la tarde, también se esperan otras precipitaciones asociadas al transporte de campos nubosos por parte del viento del noreste, pero serán más aisladas y débiles en relación ocurridas anteriormente, en poblados como: Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona y El Gran Santo Domingo.

En la costa atlántica: se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, desde Cabo Engaño en La Altagracia hasta La Bahía de Manzanillo en Monte Cristi, por vientos acelerados y olas anormales. En la costa caribeña, se descontinua la recomendación anterior.

Las temperaturas permanecerán agradables, siendo frescas durante la noche y la madrugada, debido a la época del año (invierno) y al flujo de viento del noreste, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: remanentes del sistema frontal y viento del noreste, mantienen los nublados acompañados de lluvias moderadas a fuertes ocasionalmente sobre provincias en el litoral costero Atlántico, el Valle del Cibao, la Cordillera Central y el sureste del país. Temperaturas agradables a frescas y restricciones vigentes en la costa norte de la nación.