conoce cuándo y dónde serán los conciertos gratuitos para celebrar la gesta de la restauración en rd

Por Yohanna Guzmán

En el marco del 162 aniversario de la Gesta de la Restauración, el Gobierno dominicano ha preparado una vibrante cartelera de conciertos gratuitos que recorrerán distintos puntos del país.

Bajo el lema “¡Que Viva la Patria!”, estas presentaciones buscan rendir homenaje a los héroes restauradores, fortalecer el orgullo nacional y celebrar la riqueza musical que define la identidad dominicana.

El evento contará con artistas destacados como:

– Eddy Herrera

– Sergio Vargas

– Los Hermanos Rosario

– Chiquito Team Band

– Steffany Constanza

– Bulin 47

– El Chaval de la Bachata

artistas destacados

Agenda de conciertos

– Viernes 8 de agosto – Cristo Rey (Cristo Park)

Artistas: Wason Brazobán, Sergio Vargas, El Chaval de la Bachata

Hora: 6:00 p.m.

– Sábado 9 de agosto – Parque Mirador Norte, Santo Domingo Norte

Artistas: Eddy Herrera, Chiquito Team Band, Bulin 47

Evento: ¡Que Viva la Patria!

Hora: 6:00 p.m.

– Domingo 10 de agosto – Ciudad Juan Bosch (Parque Camino Real)

Artistas: Los Hermanos Rosario, Steffany Constanza, Wason Brazobán

Hora: 6:00 p.m.

Más que música

Estos conciertos no solo celebran la independencia y la soberanía nacional, sino que también:

– Promueven la cultura popular dominicana

– Generan empleos en la industria del entretenimiento

– Fomentan la unión familiar y el orgullo patrio

Más que espectáculos, estos conciertos son una invitación a reconectar, celebrar la libertad conquistada y disfrutar de lo mejor del talento dominicano.

En cada nota musical y cada aplauso del público, se revive el espíritu restaurador que sigue latiendo en el corazón de la nación.

¡La patria se canta, se baila y se honra!