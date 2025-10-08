Conoce al Dr. Sergio Sarita Valdez, pionero de la patología forense en RD

El Dr. Sergio Sarita Valdez es una figura emblemática en la medicina legal dominicana. Con más de cuatro décadas de trayectoria, se ha convertido en referente nacional en patología forense, ética médica y análisis científico de casos complejos.
Médico patólogo forense, con formación en Estados Unidos y amplia experiencia en autopsias médico-legales.
Fundador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde sentó las bases de la patología moderna en el país.
Profesor universitario, conferencista y autor de múltiples artículos sobre medicina legal, bioética y justicia.
Voz crítica y respetada
Reconocido por su análisis técnico en casos de alto perfil, como muertes violentas, feminicidios, accidentes y presuntas ejecuciones.
Participa activamente en medios de comunicación, donde explica con claridad temas complejos, desmonta mitos y promueve el pensamiento crítico.
Ha sido clave en desmentir versiones oficiales cuando las pruebas científicas apuntan a otra verdad.
Legado y compromiso
Defensor de la autonomía científica frente a presiones políticas o mediáticas.
Promotor de una medicina legal transparente, humanista y al servicio de la justicia.
Inspiración para nuevas generaciones de médicos, periodistas y juristas que buscan rigor y ética en sus profesiones.
