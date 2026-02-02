¿Cómo y cuándo será la renovación de la cédula?

El nuevo documento está hecho de policarbonato, incorpora un chip electrónico y criptografía de la información para evitar fraudes y manipulaciones

El proceso de renovación de la cédula de identidad en la República Dominicana, que comienza el 12 de abril se realizará según el mes de nacimiento de cada ciudadano para evitar aglomeraciones, un problema que se presentó en el proceso de 2014.

El nuevo documento está hecho de policarbonato, incorpora un chip electrónico y criptografía de la información para evitar fraudes y manipulaciones. También cumple con normas internacionales ISO y OAS, lo que permite su interoperabilidad con otros países como documento de identificación, aunque no sustituye al pasaporte para viajar

Se estima que el trámite durará 8 minutos por persona una vez que le toque el turno. Incluye validación de datos, toma de fotografía, firma y huellas, y finalmente la impresión en una moderna máquina de grabado láser.