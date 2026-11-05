Combustibles en RD: ¿Qué pasará con el subsidio del Gobierno?

En Hoy Mismo analizan la revisión de los subsidios a los combustibles en RD, la reforma a la Ley de Hidrocarburos y el impacto en la economía nacional.

Durante una reciente entrega del programa matutino Hoy Mismo, economistas y especialistas analizaron los retos fiscales que enfrenta la República Dominicana ante el impacto de los precios internacionales de los hidrocarburos. El espacio televisivo abordó las discusiones gubernamentales orientadas a reestructurar el esquema actual de compensaciones y actualizar el marco regulatorio del sector energético nacional.

Entre los planteamientos principales se destaca la necesidad de transitar de un modelo de subsidios generalizados a uno focalizado, garantizando que el auxilio estatal llegue prioritariamente a los sectores más vulnerables y productivos del país.

Puntos clave del análisis económico

El panel de debate detalló los ejes fundamentales que marcan la agenda oficial sobre los combustibles:

Focalización de los subsidios: Las autoridades evalúan mecanismos para redirigir la ayuda estatal, argumentando que el esquema actual no discrimina entre los usuarios con capacidad económica y aquellos que realmente dependen del subsidio para operar.

Las autoridades evalúan mecanismos para redirigir la ayuda estatal, argumentando que el esquema actual no discrimina entre los usuarios con capacidad económica y aquellos que realmente dependen del subsidio para operar. Reforma a la Ley de Hidrocarburos: Se avanza en propuestas para modificar la legislación vigente, con el objetivo de transparentar y ajustar la estructura de costos y la fijación semanal de precios frente a la volatilidad del mercado mundial.

Se avanza en propuestas para modificar la legislación vigente, con el objetivo de transparentar y ajustar la estructura de costos y la fijación semanal de precios frente a la volatilidad del mercado mundial. Sostenibilidad fiscal e inflación: Economistas advirtieron que mantener los precios congelados mediante endeudamiento público resulta insostenible a largo plazo y representa un riesgo para la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.

Economistas advirtieron que mantener los precios congelados mediante endeudamiento público resulta insostenible a largo plazo y representa un riesgo para la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Equilibrio político y social: Los analistas enfatizaron la complejidad de aplicar ajustes en las tarifas de los carburantes en el contexto político actual, donde el Estado busca ponderar la responsabilidad fiscal sin generar descontento en la población.

«Revisar la estructura de los subsidios es indispensable para proteger las finanzas públicas y lograr una distribución más equitativa de los recursos del Estado,» señalaron los panelistas durante el programa.

El debate concluyó con un llamado a la sociedad dominicana para adaptarse a las realidades del mercado global, sugiriendo una revisión integral de las políticas de subsidios no solo en los combustibles, sino también en servicios clave como la energía y los tributos vehiculares.