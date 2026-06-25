Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar celebra IV Jornada Científica para promover el pensamiento crítico

Esta actividad del Consejo de Enseñanza e Investigaciones, reafirma su compromiso con la excelencia académica y la innovación en la medicina

Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de fortalecer la investigación, la educación médica continua y la formación de especialistas preparados para afrontar los desafíos de la medicina contemporánea, la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, a través de su Consejo de Enseñanza e Investigaciones, celebró con rotundo éxito la IV Jornada Científica, consolidando este encuentro como el evento académico de mayor relevancia institucional.



Bajo el tema central «Fronteras de la Medicina Moderna: Investigación, Inteligencia Artificial y Medicina de Precisión», la jornada reunió a autoridades del sector salud, directivos institucionales, médicos especialistas, docentes, investigadores, médicos residentes, estudiantes y profesionales de distintas áreas de la salud, quienes participaron activamente en un espacio de intercambio científico caracterizado por el más alto nivel académico.

En el evento fueron presentadas conferencias magistrales impartidas por reconocidos especialistas nacionales, quienes abordaron temas de gran actualidad e impacto para la práctica médica, ofreciendo una visión innovadora sobre los avances científicos y tecnológicos que están transformando la atención sanitaria.

La calidad de las ponencias, el dominio de los expositores y la pertinencia de los contenidos propiciaron una participación dinámica y un permanente intercambio de ideas entre los asistentes, quienes mantuvieron un elevado nivel de interés y entusiasmo hasta la clausura de la jornada.

Esta cuarta edición realizada el 19 de junio constituyó una valiosa oportunidad para promover el pensamiento crítico, estimular la investigación científica y fortalecer la educación médica continua como pilares esenciales para la formación de profesionales altamente competentes, comprometidos con una atención basada en la evidencia, la innovación y la calidad humana.

Dedicatoria

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la dedicatoria del evento al doctor Edisson Rafael Féliz Féliz, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria profesional y humana.

Médico ejemplar, maestro de generaciones, líder visionario y ser humano excepcional, el doctor Féliz Féliz ha dedicado su vida al servicio de la medicina dominicana, dejando una huella imborrable a través de su compromiso institucional, su invaluable aporte a la formación de especialistas y su permanente entrega al cuidado de la niñez dominicana. Su legado de excelencia, vocación, ética y humanidad constituye una fuente permanente de inspiración para las presentes y futuras generaciones de profesionales de la salud.

La gerente del Consejo de Enseñanza e Investigaciones Dra. Evelin Medina, destacó que el éxito alcanzado reafirma el compromiso institucional de continuar desarrollando espacios académicos que impulsen la actualización permanente del conocimiento, fomenten la investigación científica y fortalezcan una formación médica especializada orientada a la excelencia, la innovación y el servicio a la sociedad.

La Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar reafirma así su misión de consolidarse como un referente nacional en educación médica de postgrado, investigación e innovación, convencida de que invertir en la formación continua de sus profesionales es contribuir directamente al fortalecimiento del sistema de salud y a una mejor atención para la población dominicana.

La IV Jornada Científica del Consejo de Enseñanza e Investigaciones dejó como principal legado la convicción de que el conocimiento compartido, la investigación y la innovación continúan siendo los motores que impulsan el futuro de la medicina.

Con este exitoso encuentro académico, la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar renueva su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que inspiren la excelencia, fortalezcan la formación integral de los médicos especialistas y contribuyan al desarrollo de una medicina cada vez más científica, humana y comprometida con las necesidades de la sociedad.