Cielo gris, calor extremo y aguaceros locales esta tarde

Una vaguada y el calor diurno provocarán aguaceros con tronadas por la tarde. El polvo del Sahara mantendrá el cielo grisáceo y un ambiente sofocante.

El panorama meteorológico para hoy estará condicionado por una combinación de factores: una vaguada en los niveles altos de la troposfera, el calentamiento del día y la presencia de partículas de polvo del Sahara, las cuales darán al cielo un aspecto calimoso (grisáceo y opaco).

Evolución de las lluvias para hoy

El arrastre de humedad y los efectos locales generarán precipitaciones en distintas fases del día:

Durante la mañana: Se observarán incrementos nubosos con chubascos aislados y pasajeros sobre localidades del litoral caribeño, afectando a Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales .

Se observarán incrementos nubosos con sobre localidades del litoral caribeño, afectando a . Durante la tarde: La interacción de la vaguada con el calentamiento vespertino provocará aguaceros locales acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas. Esta actividad se concentrará principalmente en Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte y Santiago Rodríguez, entre otras provincias cercanas.

Alerta por calor sofocante y cielo brumoso

El ambiente continuará siendo bastante caluroso en gran parte del país debido a la época del año y la masa de aire seca cargada de polvo sahariano. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores de 32 °C a 34 °C.

Recomendaciones de salud ante la ola de calor: Manténgase constantemente hidratado tomando suficiente agua.

Vista ropa ligera y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.

Evite la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Preste especial atención a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, por ser los más vulnerables a los efectos del calor.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el Distrito Nacional y los municipios de la provincia de Santo Domingo, el patrón climático será muy similar: