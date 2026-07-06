Cielo gris, calor extremo y aguaceros locales esta tarde

Una vaguada y el calor diurno provocarán aguaceros con tronadas por la tarde. El polvo del Sahara mantendrá el cielo grisáceo y un ambiente sofocante.
El panorama meteorológico para hoy estará condicionado por una combinación de factores: una vaguada en los niveles altos de la troposfera, el calentamiento del día y la presencia de partículas de polvo del Sahara, las cuales darán al cielo un aspecto calimoso (grisáceo y opaco).
Evolución de las lluvias para hoy
El arrastre de humedad y los efectos locales generarán precipitaciones en distintas fases del día:
- Durante la mañana: Se observarán incrementos nubosos con chubascos aislados y pasajeros sobre localidades del litoral caribeño, afectando a Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales.
- Durante la tarde: La interacción de la vaguada con el calentamiento vespertino provocará aguaceros locales acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas. Esta actividad se concentrará principalmente en Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte y Santiago Rodríguez, entre otras provincias cercanas.
Alerta por calor sofocante y cielo brumoso
El ambiente continuará siendo bastante caluroso en gran parte del país debido a la época del año y la masa de aire seca cargada de polvo sahariano. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores de 32 °C a 34 °C.
Recomendaciones de salud ante la ola de calor:
- Manténgase constantemente hidratado tomando suficiente agua.
- Vista ropa ligera y de colores claros.
- Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.
- Evite la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.
- Preste especial atención a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, por ser los más vulnerables a los efectos del calor.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para el Distrito Nacional y los municipios de la provincia de Santo Domingo, el patrón climático será muy similar:
- Distrito Nacional: Chubascos pasajeros durante la mañana. Luego, cielo grisáceo de aspecto opaco y mucho calor.
- Santo Domingo Norte: Lluvias matutinas de corta duración, dando paso a un ambiente caluroso y brumoso.
- Santo Domingo Oeste: Incrementos nubosos con chubascos matutinos; tarde muy calurosa bajo un cielo opaco.
- Santo Domingo Este: Presencia de chubascos pasajeros en la mañana. Posteriormente, ambiente caluroso y calimoso.