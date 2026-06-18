Choque en el Distrito 13: Espaillat y Ávila Chevalier se enfrentan por comentarios sobre la bandera dominicana

Tensión en las primarias demócratas: Nacionalismo, racismo y símbolos patrios en el centro del debate

Redacción.-Faltando apenas una semana para la culminación de las primarias demócratas en el estado de Nueva York, el debate entre los candidatos por el Distrito 13 alcanzó un nivel crítico de confrontación. Aunque inicialmente los aspirantes expusieron sus propuestas sobre temas fundamentales como la inmigración, la vivienda asequible y los recortes de salud, la atención se desvió rápidamente hacia un acalorado enfrentamiento personal entre Adriano Espaillat y Darializa Ávila Chevalier.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Espaillat confrontó a su rival por unas controversiales publicaciones en redes sociales realizadas en el pasado, exigiéndole que pidiera disculpas formales a toda la comunidad dominicana residente en la ciudad. «Eso es un insulto. Pida la excusa a los dominicanos. Usted acaba de llamar la bandera dominicana como un excremento violento», sentenció Espaillat firmemente durante el careo.

La polémica surge a raíz de varios mensajes que Ávila Chevalier publicó entre los años 2020 y 2022 en la red social X. En dichos textos, la candidata calificó el nacionalismo dominicano como «violento» y justificó su decisión de no usar la bandera en su perfil. Asimismo, provocó la reacción negativa de diversos sectores de la diáspora dominicana al lamentar la separación histórica de la República Dominicana y Haití, afirmando en 2020 que «de verdad pudimos haber tenido una Quisqueya libre, negra y unificada».

Lejos de retractarse, Ávila Chevalier se defendió lanzando fuertes acusaciones. Denunció que Espaillat está recibiendo 5.5 millones de dólares para atacarla como ser humano, ignorando el debate de políticas públicas. También lo acusó de tener asociados en República Dominicana organizando «giras de prensa» para difundir mentiras racistas en su contra. En este sentido, lamentó los severos ataques que sufre en internet, donde la han insultado llamándola «gorila y rata», y advirtió que no tolerará el racismo.

Este intenso cruce de palabras refleja la profunda sensibilidad que despiertan la identidad nacional, los acontecimientos históricos y los símbolos patrios en la diáspora dominicana. Con las primarias a la vuelta de la esquina, queda por ver cómo estas acusaciones mutuas impactarán a los votantes.