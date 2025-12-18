China respalda petición venezolana de reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU

Venezuela pidió formalmente al Consejo de Seguridad que se reúna de manera extraordinaria para abordar lo que considera una agresión militar y económica por parte de Washington.

La tensión internacional en torno a Venezuela sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando el gobierno de China expresó su respaldo a la solicitud venezolana de convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, en respuesta a las crecientes amenazas y acciones de Estados Unidos en el Caribe.

Venezuela pidió formalmente al Consejo de Seguridad que se reúna de manera extraordinaria para abordar lo que considera una agresión militar y económica por parte de Washington.

La solicitud se produce tras el anuncio de un bloqueo naval estadounidense y declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles acciones militares contra Caracas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó que su país “apoya plenamente la petición venezolana”, subrayando la necesidad de que la ONU actúe para preservar la paz y la estabilidad regional.

Pekín insistió en que cualquier medida contra Venezuela debe respetar el derecho internacional y la soberanía nacional, rechazando sanciones unilaterales y amenazas de intervención.

China llamó a los miembros del Consejo de Seguridad a “actuar con responsabilidad” y evitar una escalada que afecte la seguridad global.

Implicaciones

Diplomáticas: El respaldo chino refuerza la posición venezolana y abre un frente de debate dentro del Consejo de Seguridad, donde Rusia también ha mostrado simpatía hacia Caracas.

El respaldo chino refuerza la posición venezolana y abre un frente de debate dentro del Consejo de Seguridad, donde Rusia también ha mostrado simpatía hacia Caracas. Geopolíticas: La postura de Pekín marca un nuevo pulso entre las potencias, con EE. UU. presionando por sanciones y China defendiendo la soberanía de Venezuela.

La postura de Pekín marca un nuevo pulso entre las potencias, con EE. UU. presionando por sanciones y China defendiendo la soberanía de Venezuela. Regionales: América Latina observa con preocupación la posibilidad de que el conflicto escale hacia un enfrentamiento abierto en el Caribe.

La decisión de China de apoyar la petición venezolana coloca al Consejo de Seguridad en el centro de la crisis. Mientras Washington insiste en endurecer medidas contra Caracas, Pekín apuesta por el diálogo y la defensa del derecho internacional, en un escenario que podría definir el rumbo de la política mundial en los próximos meses.