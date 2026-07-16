“Cero Estrés” llega este viernes 17 de julio para ponerle ritmo y buena vibra al verano

El nuevo sencillo, del rapero Papi Sánchez, adelanta el esperado álbum “PLAYLIST VOL. 1: El Niño Que Quería el Mundo”, que verá la luz el 18 de septiembre

Estados Unidos. La cuenta regresiva ha comenzado. Este 17 de julio llegará a todas las plataformas digitales “Cero Estrés”, un sencillo que promete convertirse en uno de los himnos del verano gracias a su contagiosa mezcla de ritmo, optimismo y una invitación a disfrutar la vida sin preocupaciones.

Autoría del rapero dominicano de fama internacional, Papi Sánchez, y arreglos de Teaidy G, “Cero Estrés” es una propuesta fresca y una sonoridad diseñada para acompañar los mejores momentos de la temporada. Transmite un mensaje de libertad, alegría y energía positiva, recordando que siempre existe un espacio para vivir el presente, compartir con quienes se quiere y dejar atrás el peso del día a día.

Como parte de la expectativa que rodea este lanzamiento, el artista ha revelado las primeras imágenes oficiales del videoclip, captadas durante el rodaje realizado en distintos escenarios de la República Dominicana.

La producción audiovisual estuvo bajo la dirección de King Diove, quien apostó por una estética vibrante, colorida y llena de movimiento, en perfecta sintonía con la esencia de la canción.

El videoclip busca reflejar el espíritu despreocupado y festivo que define a “Cero Estrés”, convirtiéndose en el complemento visual ideal para un tema que invita a celebrar la vida y contagiar de buenas vibras.

Este lanzamiento representa además el primer gran adelanto de “PLAYLIST VOL. 1: El Niño Que Quería el Mundo”, un álbum cuyo estreno oficial está previsto para el 18 de septiembre y que marcará una nueva etapa artística, con canciones que exploran distintas emociones, sonidos e historias personales.

La producción discográfica ha despertado un creciente interés entre seguidores y la industria musical, al perfilarse como un proyecto conceptual en el que cada tema aportará un capítulo a una narrativa cargada de identidad, evolución y autenticidad.

Con “Cero Estrés”, el artista abre las puertas de ese universo musical con una canción que reúne todos los ingredientes para conectar con el público desde el primer acorde: ritmo, frescura, actitud positiva y una invitación permanente a disfrutar cada instante.

A partir del 17 de julio, el sencillo estará disponible en todas las plataformas de música digital, mientras que el videoclip podrá ser disfrutado simultáneamente por los fanáticos, iniciando así la ruta hacia uno de los lanzamientos discográficos más esperados de la temporada.