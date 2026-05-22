Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo sostenible y la generación de energía limpia en la República Dominicana, la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) dejó formalmente inaugurada su nueva central de generación, Esperanza Renovable.

Un gran paso hacia la sostenibilidad: se inaugura la primera central renovable híbrida a gran escala del país.

El presidente Luis Abinader asistió a la inauguración de la central Esperanza Renovable, de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), un proyecto que marca un hito para el sector energético nacional al convertirse en la primera iniciativa de gran escala en realizar una inyección híbrida de energía eólica y solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Tres parques integran la central: los recién inaugurados Esperanza Solar 2, de 60 MW, y Esperanza Eólico, de 49.5 MW, junto con Esperanza Solar 1, con 90 MW en operación desde 2023. En conjunto suman 200 MW de capacidad renovable instalada para una producción anual estimada de 485,000 MWh, fruto de una inversión de 246.5 millones de dólares.

Los dos parques solares cuentan con 259,370 módulos fotovoltaicos bifaciales distribuidos en 246 hectáreas, mientras que el parque eólico opera con 11 aerogeneradores Vestas V163 de 4.5 MW cada uno, que alcanzan los 225 metros de altura total y constituyen las estructuras más altas instaladas en el país.

Este mecanismo permitirá almacenar energía para utilizarla durante las horas de mayor demanda, especialmente entre las 7:00 y 11:00 de la noche. Para 2028 el país proyecta incorporar al menos 800 megavatios de almacenamiento al sistema eléctrico, fortaleciendo su estabilidad.