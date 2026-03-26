Carolina Mejía lidera preferencia entre precandidatos del PRM en SD Este

Carolina Mejía encabeza la preferencia de los votantes entre los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de acuerdo con los resultados de una estudio de opinión publicado por la empresa Algama Media Group R.D., propietaria de la encuestadora RD Opinan.

La encuesta fue realizada en las circunscripciones de SDE del 8 al 18 de marzo de 2026, con una muestra de 800 personas de distintas edades, con el objetivo de medir la preferencia electoral entre los posibles aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Ante la pregunta: “¿Por cuál de los presidenciables del PRM usted votaría?”, los resultados fueron los siguientes:

Carolina Mejía encabeza la preferencia con 25.0 %, demostrando nuevamente su fortaleza a lo interno del partido oficialista, con miras a convertirse en la candidata presidencial para 2028.

Mejía ha encabezado varias mediciones, reafirmando su liderazgo en las bases y su demostrada gestión, con lo que se perfila como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República.