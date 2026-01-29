Carlos Peña, Gerente del Escogido en el Show del mediodía

Carlos Peña expresa su orgullo y privilegio por ser parte del equipo, destacando que el título fue el resultado de un arduo trabajo y decisiones difíciles

Carlos Peña, el gerente del equipo de béisbol «Escogido», quienes han sido bicampeones consecutivos de la liga dominicana. Habla de su rol, la trayectoria del equipo y la importancia de la educación para los jóvenes atletas.

Carlos Peña expresa su orgullo y privilegio por ser parte del equipo, destacando que el título fue el resultado de un arduo trabajo y decisiones difíciles, especialmente al mantener a Ramón Santiago como mánager a pesar de las críticas.