Carlos Batista compara a Tokisha con Madonna

El presentador defiende a la artista, calificándola como un «fenómeno social» y comparando su actitud irreverente con la de Madonna al inicio de su carrera

Carlos Batista, aborda diversos temas de actualidad del mundo del espectáculo y comenta el revuelo causado en España debido a una sesión de fotos de la artista dominicana en una iglesia.

El presentador defiende a la artista, calificándola como un «fenómeno social» y comparando su actitud irreverente con la de Madonna al inicio de su carrera, señalando que este tipo de polémicas suelen ayudar a su proyección internacional.

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Batista sostiene que, a diferencia de lo que algunos podrían criticar, el trabajo es profesional, artístico y bien remunerado, quitándole importancia al posible estigma de las fotos eróticas en la actualidad.