Más Contenido

    Carlos Batista asegura que Yailin y Tokischa no tendrán nominación en los Premio Soberano

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    Cuestiona el criterio de selección de los comunicadores locales frente a los extranjeros

    Carlos Batista critica los prejuicios en la comunicación local, al señalar que a pesar de que algunos artistas dominicanas están nominadas en los prestigiosos Premios Lo Nuestro en Miami y es probable que no reciban nominaciones en los premios El Soberano.

    Cuestiona el criterio de selección de los comunicadores locales frente a los extranjeros, enfatizando que sus nominaciones internacionales demuestran su impacto actual en la música.

    Cuestiona el criterio de selección de los comunicadores locales frente a los extranjeros

    Carlos Batista critica los prejuicios en la comunicación local, al señalar que a pesar de que algunos artistas dominicanas están nominadas en los prestigiosos Premios Lo Nuestro en Miami y es probable que no reciban nominaciones en los premios El Soberano.

    Cuestiona el criterio de selección de los comunicadores locales frente a los extranjeros, enfatizando que sus nominaciones internacionales demuestran su impacto actual en la música.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados