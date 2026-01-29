Carlos Batista asegura que Yailin y Tokischa no tendrán nominación en los Premio Soberano

Cuestiona el criterio de selección de los comunicadores locales frente a los extranjeros

Carlos Batista critica los prejuicios en la comunicación local, al señalar que a pesar de que algunos artistas dominicanas están nominadas en los prestigiosos Premios Lo Nuestro en Miami y es probable que no reciban nominaciones en los premios El Soberano.

Cuestiona el criterio de selección de los comunicadores locales frente a los extranjeros, enfatizando que sus nominaciones internacionales demuestran su impacto actual en la música.