¿Cansado de la farándula dominicana?… Edward Familia lo cuenta todo

Señala que la «acidez» y los contenidos negativos en las plataformas son fomentados por dueños de medios que priorizan vistas sobre el talento

El comunicador Edward Familia, comparte sus experiencias y reflexiones sobre la industria de la farándula en la República Dominicana.

Edward relata cómo comenzó en el medio, pasando por diversas plataformas radiales y de televisión. También explica la historia detrás de su particular estilo de vestir ajustado, originado por una condición de salud en su juventud.

El comunicador es crítico con el estado actual del espectáculo local, comparándolo con un «matrimonio por papeles» donde predominan los conflictos personales. Señala que la «acidez» y los contenidos negativos en las plataformas son fomentados por dueños de medios que priorizan vistas sobre el talento.

Comparte anécdotas sobre su trabajo con artistas como Don Miguelo, destacando lo exigente pero profesional que es el cantante.