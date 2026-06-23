Calor, polvo del Sahara y chubascos dispersos este martes

Este martes predomina el calor extremo por el polvo del Sahara. Se esperan chubascos aislados en la costa, el este y la Cordillera Central. ¡Hidrátese bien!

El clima para este martes en la República Dominicana estará marcado por una combinación de altas temperaturas, la persistente presencia de polvo del Sahara y episodios de lluvias dispersas en varias regiones del país debido al constante arrastre de humedad por el viento del este.

¿Dónde y cuándo lloverá hoy?

Aunque predominará un ambiente caluroso, la dinámica del viento generará precipitaciones en distintos momentos de la jornada:

Durante la mañana: Se esperan chubascos dispersos en zonas cercanas a la costa caribeña, así como en el centro y nordeste del territorio nacional.

Se esperan chubascos dispersos en zonas cercanas a la costa caribeña, así como en el centro y nordeste del territorio nacional. Durante la tarde: Las lluvias, de carácter aislado, se trasladarán hacia las provincias del este, sureste y la Cordillera Central, afectando principalmente a La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Juan y Elías Piña .

Las lluvias, de carácter aislado, se trasladarán hacia las provincias del este, sureste y la Cordillera Central, afectando principalmente a . Durante la noche: Se prevé que las precipitaciones se extiendan y se concentren sobre las áreas montañosas de Azua, San Juan y Elías Piña.

Alerta de calor y polvo sahariano

El ambiente continuará sintiéndose bastante sofocante. Esta condición, típica de la actual época del año, se ve intensificada por las partículas de polvo sahariano en suspensión, lo que eleva significativamente la sensación térmica y le da un aspecto brumoso al cielo. Los termómetros registrarán temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas que oscilarán entre los 31 °C y 33 °C.

Recomendaciones de salud: Para mitigar el impacto del calor, se aconseja tomar suficiente agua a lo largo del día, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición directa y prolongada a los rayos del sol, muy especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para los residentes en el Distrito Nacional y sus municipios, el panorama será bastante uniforme a lo largo del día: