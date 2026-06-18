Calor intenso y clima estable con leves lluvias pasajeras

Predomina el buen clima en República Dominicana. Se esperan altas temperaturas por polvo del Sahara y ligeros chubascos matutinos en zonas costeras.

Las condiciones atmosféricas en la República Dominicana se mantienen notablemente estables. El bajo contenido de humedad y la presencia de un sistema anticiclónico limitarán de manera significativa las precipitaciones en casi toda la geografía nacional. Sin embargo, el viento y las condiciones locales aportarán ligeras variaciones a lo largo del día.

¿Dónde lloverá hoy?

A pesar del buen tiempo general, el arrastre de humedad generado por el viento del este provocará nubes y lluvias de corta duración:

Durante la mañana: Se registrarán ligeros aumentos nubosos con chubascos pasajeros y aislados, afectando principalmente a La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Barahona y Pedernales .

Se registrarán ligeros aumentos nubosos con chubascos pasajeros y aislados, afectando principalmente a . Durante la tarde: El calentamiento diurno y la incidencia de una débil vaguada en la troposfera provocarán aguaceros aislados hacia la región sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Alerta por altas temperaturas y polvo sahariano

El ambiente seguirá presentándose muy caluroso en todo el país. La combinación de la época del año con las partículas de polvo del Sahara en suspensión elevará la sensación térmica. Los termómetros registrarán temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas sofocantes que oscilarán entre los 31 °C y 33 °C.

Recomendaciones meteorológicas:

Beba abundante agua durante el día, utilice ropa ligera de colores claros y evite exponerse de forma directa a los rayos del sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Aplique siempre protector solar si realiza actividades al aire libre.

Actualización Ciclónica

En el ámbito internacional, informamos que la tormenta tropical Arthur se debilitó durante la noche de ayer. El fenómeno degeneró en un área de baja presión ubicada a unos 55 kilómetros al nor-noreste de Galveston, Texas. Este sistema no representa ningún peligro para nuestro país.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el Distrito Nacional y sus municipios, el día estará dominado por temperaturas elevadas y nubosidad variable: