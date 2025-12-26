Balance de la primera fase: 118 accidentes de tránsito y 11 fallecidos

Durante la primera fase del operativo vial se registraron 118 siniestros en autopistas, carreteras, calles y avenidas; además se atendieron 293 intoxicaciones por alcohol y 111 por alimentos.

A tráves del Boletin 3, consolidado Primera fase, Operativo de Navidad conciencia Por la Vida 2025,2026 el Director General del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, reportó que, durante la primera fase del operativo de seguridad vial, ocurrieron 118 accidentes de tránsito en autopistas, carreteras, calles y avenidas, que involucraron 94 motocicletas, 7 vehículos livianos, 3 camionetas, 7 jeepetas y 7 atropellamientos.

Como consecuencia de estos siniestros se registraron once (11) personas fallecidas.

Del total de fallecidos, cinco (5) perdieron la vida dentro del dispositivo de seguridad vial y seis (6) ocurrieron fuera del mismo. Los accidentes fatales involucraron cuatro (4) vehículos livianos, un (1) atropellamiento y seis (6) motocicletas.

En el marco del operativo también se atendieron 293 personas por intoxicación alcohólica, entre las cuales 13 eran menores de edad con edades comprendidas entre 3 y 17 años. Además, se registraron 111 casos de intoxicación alimentaria que requirieron atención médica.

Las provincias con mayor número de accidentes reportados fueron San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Altagracia y Puerto Plata, según el informe consolidado de la primera fase.

Cuadro consolidado – Primera fase

Indicador Cantidad Accidentes registrados 118 Fallecidos por accidentes de tránsito 11 Afectados por accidentes de tránsito 144 Intoxicaciones alcohólicas 293 Fallecidos por intoxicación alcohólica 0 Intoxicaciones alimentarias 111

El balance de esta primera fase pone de relieve la necesidad de reforzar medidas de prevención vial y de control del consumo de alcohol, así como de intensificar campañas de educación para proteger a los grupos más vulnerables, especialmente a los menores de edad.