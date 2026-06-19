¡Atención! Cortes de luz programados para hoy, 19 de junio

Revisa el cronograma oficial de cortes de luz programados para hoy, 19 de junio.
Conoce los sectores afectados por los cortes de luz programados
Con el objetivo de garantizar la estabilidad de las redes y minimizar riesgos de fallas futuras, el servicio eléctrico será interrumpido el día de hoy en varios municipios de la región norte.
¿Cuánto durarán los apagones y por qué se realizan?
De acuerdo con el cronograma oficial establecido para la jornada de hoy, los lapsos de interrupción eléctrica varían según la magnitud del trabajo a realizar en cada circuito:
- Tiempo mínimo: 2 horas (como es el caso de sectores en Moca y San Víctor).
- Tiempo máximo: Hasta 8 horas y media (afectando algunas zonas de Moca, desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.).
¿Por qué están haciendo los cortes?
Las brigadas técnicas estarán ejecutando diversas labores de mantenimiento preventivo y correctivo de alta prioridad, que incluyen:
- Poda preventiva: Corte de ramas y árboles que hacen contacto con el tendido eléctrico, previniendo cortocircuitos.
- Desarrollo y adecuación de redes: Instalación de nuevas infraestructuras y actualización de líneas de media tensión (MT).
- Sustitución de piezas dañadas: Cambio de crucetas rotas y reparación de conexiones defectuosas (Bushing de baja tensión).
A continuación, el cronograma detallado de los sectores que estarán sin energía durante esta jornada:
Cronograma de interrupciones para hoy
|Municipio
|Horario
|Zonas Afectadas
|Motivo
|Santiago
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Los Jazmines.
|Bushing BT Defectuoso
|Moca
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Carretera Moca – Licey (Parcial), Entrada Los Torres, Los Bretones, Paso De Moca, Camino El Barrancón, Entrada Del Perú, Canca La Reyna (Parcial), Camino El Corozo, Camino Villa Dura 1, Callejón San Francisco 4, Entrada De Borojol, La Carreterita, Soto, El Morro, Río Seco, Arenoso, Carrera De Palmas, Pueblo Viejo, Río Verde Abajo, Los Hornos, Río Verde Arriba, Las Martínez, Loma De Los Ángeles, Burende, La Pocilga, Santo Cerro, Lotificación Fernández, Las Yayas.
|Adecuación de Redes MT
|San Víctor
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Amapola, Borojol, Canca La Reyna, Carlos Díaz, Carlos Díaz (Sec), Cuero Duro, Estancia Nueva, La Ceiba De Madera, La Cumbre, La Ermita, Las Cabirmas, Madera, Paso De Moca, Pozo De La Palma, Pozo De Las Palma, Puerto Rico Viejo, Puesto Grande, San Antonio, San Víctor, Villa Cafetalera, Villa Estancia Nueva.
|Adecuación de Redes MT
|Santiago
|10:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Estancia Nueva, El Manguito, Ciudad De Dios, Reparto Peralta, El Mango.
|Desarrollo de Obras
|Santiago
|11:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Estancia Nueva.
|Desarrollo de Obras
|Jánico
|11:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Sabana Iglesia, Hospital Municipal Sabana Iglesia, Palo Amarillo, Mesetas, Gurabo Jánico, Dicayagua Arriba (Parcial), Los Indios, Carretera Jánico – Santiago (Parcial).
|Poda Preventiva
|La Vega
|11:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Burende, Loma De Los Ángeles, Santo Cerro, El Quemado, Los Romeros.
|Mantenimiento / Poda
|Moca
|8:30 a. m. a 5:00 p. m.
|San Víctor.
|Poda Preventiva
|Puerto Plata
|12:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Aros Carrau, Cantabria, Mari Vásquez, Sabana Grande, San Piné.
|Poda Preventiva
|Sabaneta
|12:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Lado La Sierra.
|Poda Preventiva
|Mao
|12:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Bo. Guajaca Abajo Los Guzmanes, Bo. Guajaca Arriba, Bo. La Breña, Bo. Nuevo, Bo. San Zenón, Centro Del Pueblo, Doña Antonia, Hatillo Palma Abajo, La Reforma, Los Craos, Villa Elisa.
|Desarrollo de Obras
|Bonao
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|La Salvia.
|Poda Preventiva
|Jarabacoa
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Crucero, Hatillo.
|Poda Preventiva
|Santiago
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|El Papayo, Reparto Del Este, Villa Progreso.
|Bushing BT / Mantenimiento
|Bonao
|1:00 p. m. a 6:00 p. m.
|El Verde.
|Poda Preventiva
|Santiago
|1:30 p. m. a 5:30 p. m.
|Bella Vista (Parcial), Reparto Peralta (Parcial).
|Poda Preventiva
|D.M. Pedro García
|1:30 p. m. a 6:00 p. m.
|Gurabito De Yaroa, Kilómetro 30, La Marina, Lajas De Yaroa, Pedro García, Sonador, Yaroa Abajo, Yásica Abajo.
|Cambio de Cruceta Rota
Se recomienda a todos los residentes y comercios de estas zonas desconectar sus electrodomésticos sensibles y tomar las precauciones necesarias durante el transcurso del día de hoy.