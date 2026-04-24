¡Atención! Continuarán las precipitaciones

Para hoy viernes el Instituto Dominicano de Meteorología pronóstica que las precipitaciones continuarán entre moderadas a fuertes

Hoy viernes, en horas de la madrugada hasta primeras horas de la mañana, las precipitaciones continuarán entre moderadas a fuertes, hacia provincias del litoral atlántico, como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y La Altagracia, producto de los remanentes del sistema frontal.

Para la tarde, se intensificarán las lluvias, previéndose aguaceros moderados a fuertes, con posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre las provincias mencionadas anteriormente, incluyendo Santiago, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos.

El sábado, se espera que en horas matutinas, predomine un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte del país. Sin embargo, por efectos orográficos y el calentamiento diurno más la vaguada en altura, vuelvan a presentarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, entre otras.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Resumen: durante las próximas 48 horas el sistema frontal al norte seguirá generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas viento. ALERTAS y AVISOS meteorológicos vigentes ante inundaciones y crecidas repentinas. Recomendaciones marítimas en la costa Atlántica.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. 28/30 20/22 Puerto Plata Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 27/29 19/21 Duarte Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. 27/29 20/22 Constanza Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 24/26 13/15 Peravia Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. 28/30 21/23 San Pedro de Macorís Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. 28/30 19/21 La Romana Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. 29/31 21/23 La Vega Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 28/30 17/19 Monseñor Nouel Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 28/30 19/21 San Cristóbal Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. 27/29 19/21 Samaná Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 30/32 20/22 Monte Cristi Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 28/30 20/22 Azua Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. 29/31 18/20 San Juan Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 27/29 17/19 Barahona Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos para la tarde. 28/30 21/23 La Altagracia Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. 27/29 21/23

Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-