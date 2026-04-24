¡Atención! Continuarán las precipitaciones

Para hoy viernes el Instituto Dominicano de Meteorología pronóstica que las precipitaciones continuarán entre moderadas a fuertes
Hoy viernes, en horas de la madrugada hasta primeras horas de la mañana, las precipitaciones continuarán entre moderadas a fuertes, hacia provincias del litoral atlántico, como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y La Altagracia, producto de los remanentes del sistema frontal.
Para la tarde, se intensificarán las lluvias, previéndose aguaceros moderados a fuertes, con posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre las provincias mencionadas anteriormente, incluyendo Santiago, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos.
El sábado, se espera que en horas matutinas, predomine un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte del país. Sin embargo, por efectos orográficos y el calentamiento diurno más la vaguada en altura, vuelvan a presentarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, entre otras.
Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.
Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.
Resumen: durante las próximas 48 horas el sistema frontal al norte seguirá generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas viento. ALERTAS y AVISOS meteorológicos vigentes ante inundaciones y crecidas repentinas. Recomendaciones marítimas en la costa Atlántica.
|PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde.
|28/30
|20/22
|Puerto Plata
|Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
|27/29
|19/21
|Duarte
|Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde.
|27/29
|20/22
|Constanza
|Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
|24/26
|13/15
|Peravia
|Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.
|28/30
|21/23
|San Pedro de Macorís
|Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.
|28/30
|19/21
|La Romana
|Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.
|29/31
|21/23
|La Vega
|Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
|28/30
|17/19
|Monseñor Nouel
|Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
|28/30
|19/21
|San Cristóbal
|Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.
|27/29
|19/21
|Samaná
|Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
|30/32
|20/22
|Monte Cristi
|Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
|28/30
|20/22
|Azua
|Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.
|29/31
|18/20
|San Juan
|Aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
|27/29
|17/19
|Barahona
|Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos para la tarde.
|28/30
|21/23
|La Altagracia
|Cielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.
|27/29
|21/23
Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-