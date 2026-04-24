¡Atención! Continuarán las precipitaciones

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Para hoy viernes el Instituto Dominicano de Meteorología pronóstica que las precipitaciones continuarán entre moderadas a fuertes

Hoy viernes, en horas de la madrugada hasta primeras horas de la mañana, las precipitaciones continuarán entre moderadas a fuertes, hacia provincias del litoral atlántico, como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y La Altagracia, producto de los remanentes del sistema frontal.

Para la tarde, se intensificarán las lluvias, previéndose aguaceros moderados a fuertes, con posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre las provincias mencionadas anteriormente, incluyendo Santiago, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos.

El sábado, se espera que en horas matutinas, predomine un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte del país. Sin embargo, por efectos orográficos y el calentamiento diurno más la vaguada en altura, vuelvan a presentarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, entre otras.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Resumen: durante las próximas 48 horas el sistema frontal al norte seguirá generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas viento.  ALERTAS y AVISOS meteorológicos vigentes ante inundaciones y crecidas repentinas. Recomendaciones marítimas en la costa Atlántica.  

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoIncrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde.28/3020/22
Puerto PlataAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.27/2919/21
DuarteIncrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde.27/2920/22
ConstanzaIncrementos nubosos con aguaceros,  tronadas aisladas y ráfagas de viento.24/2613/15
PeraviaCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.28/3021/23
San Pedro de MacorísCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.28/3019/21
La RomanaCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.29/3121/23
La VegaAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.28/3017/19
Monseñor NouelAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.28/3019/21
San CristóbalCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.27/2919/21
SamanáAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.30/3220/22
Monte CristiAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.28/3020/22
AzuaCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.29/3118/20
San JuanAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.27/2917/19
BarahonaCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos para la tarde.28/3021/23
La AltagraciaCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.27/2921/23

Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-

Para hoy viernes el Instituto Dominicano de Meteorología pronóstica que las precipitaciones continuarán entre moderadas a fuertes

Hoy viernes, en horas de la madrugada hasta primeras horas de la mañana, las precipitaciones continuarán entre moderadas a fuertes, hacia provincias del litoral atlántico, como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y La Altagracia, producto de los remanentes del sistema frontal.

Para la tarde, se intensificarán las lluvias, previéndose aguaceros moderados a fuertes, con posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre las provincias mencionadas anteriormente, incluyendo Santiago, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos.

El sábado, se espera que en horas matutinas, predomine un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte del país. Sin embargo, por efectos orográficos y el calentamiento diurno más la vaguada en altura, vuelvan a presentarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, entre otras.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Resumen: durante las próximas 48 horas el sistema frontal al norte seguirá generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas viento.  ALERTAS y AVISOS meteorológicos vigentes ante inundaciones y crecidas repentinas. Recomendaciones marítimas en la costa Atlántica.  

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoIncrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde.28/3020/22
Puerto PlataAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.27/2919/21
DuarteIncrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde.27/2920/22
ConstanzaIncrementos nubosos con aguaceros,  tronadas aisladas y ráfagas de viento.24/2613/15
PeraviaCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.28/3021/23
San Pedro de MacorísCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.28/3019/21
La RomanaCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.29/3121/23
La VegaAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.28/3017/19
Monseñor NouelAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.28/3019/21
San CristóbalCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.27/2919/21
SamanáAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.30/3220/22
Monte CristiAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.28/3020/22
AzuaCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.29/3118/20
San JuanAguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento.27/2917/19
BarahonaCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos para la tarde.28/3021/23
La AltagraciaCielo medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas.27/2921/23

Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-

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