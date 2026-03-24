Arroyo Barril se transforma: El nuevo motor del turismo en Samaná

Este proyecto busca posicionar a la provincia como un referente del turismo marítimo en el Caribe

El Puerto Duarte en Arroyo Barril, Samaná, se encuentra en una etapa de transformación histórica para convertirse en una moderna terminal de cruceros denominada Port Samaná. Este proyecto busca posicionar a la provincia como un referente del turismo marítimo en el Caribe, estimando la llegada de hasta 1 millón de pasajeros anuales para 2028.

Detalles del Proyecto y Desarrollo

Inversión: Se realiza una inversión inicial de aproximadamente US$68 a US$70 millones mediante el primer contrato de Alianza Público-Privada (APP) en la República Dominicana.

Se realiza una inversión inicial de aproximadamente mediante el primer contrato de Alianza Público-Privada (APP) en la República Dominicana. Infraestructura: El proyecto incluye la adecuación del muelle existente para recibir buques de la clase Oasis , los más grandes del mundo, con capacidad de hasta 8,500 personas.

El proyecto incluye la adecuación del muelle existente para recibir buques de la , los más grandes del mundo, con capacidad de hasta 8,500 personas. Atracciones Complementarias: Se desarrollará un parque temático denominado «Mangani Jungle» , inspirado en la cultura, gastronomía y tradiciones dominicanas.

Se desarrollará un parque temático denominado , inspirado en la cultura, gastronomía y tradiciones dominicanas. Impacto Económico: Se estima la creación de más de 1,000 empleos directos e indirectos, dinamizando el comercio local en toda la región nordeste.

Atractivos Turísticos Cercanos

Arroyo Barril sirve como punto de acceso estratégico a diversas experiencias en la península de Samaná:

Avistamiento de Ballenas: Entre enero y marzo, la Bahía de Samaná es un santuario para las ballenas jorobadas, con excursiones en barco disponibles desde la zona.

Entre enero y marzo, la Bahía de Samaná es un santuario para las ballenas jorobadas, con excursiones en barco disponibles desde la zona. Parque Nacional Los Haitises: Un área protegida famosa por sus manglares, cuevas con arte rupestre (como la Cueva de Arena ) y una biodiversidad única.

Un área protegida famosa por sus manglares, cuevas con arte rupestre (como la ) y una biodiversidad única. Playas Emblemáticas: Cerca se encuentran Playa Rincón (conocida por su caño frío), Playa Frontón y las playas de Las Terrenas .

Cerca se encuentran (conocida por su caño frío), y las playas de . Turismo de Aventura: Actividades como el Samaná Zipline en El Valle, que ofrece vistas impresionantes sobre la selva tropical.

Estado Actual (Marzo 2026)

Inicio de Obras: Los trabajos fueron formalmente inaugurados con el «primer picazo» por el presidente Luis Abinader en marzo de 2024 .

Los trabajos fueron formalmente inaugurados con el «primer picazo» por el presidente Luis Abinader en . Avance: Para junio de 2025, el gobierno y la Autoridad Portuaria Dominicana confirmaron avances significativos en la construcción de las terminales

La transformación de Arroyo Barril no es solo una obra de infraestructura, sino el inicio de una nueva era para el nordeste dominicano. Con la llegada de los cruceros más grandes del mundo y la creación de miles de empleos, Samaná se consolida como un destino de clase mundial, equilibrando el desarrollo económico con la riqueza natural que la caracteriza.