Anciana de 86 años fue golpeada por haitianos y su vivienda fue quemada

La señora relató que fue lanzada a la cocina de su casa, a la cual le prendieron fuego con la aparente intención de quemarla viva

En la comunidad de Cuaba Arriba, San Francisco de Macorís, la señora Felicia Rodríguez, de 86 años fue presuntamente golpeada de forma brutal por personas de nacionalidad haitiana lo que ha generado gran consternación en todo el país.

Tras la agresión, la señora relató que fue lanzada a la cocina de su casa, a la cual le prendieron fuego con la aparente intención de quemarla viva. Afortunadamente, logró sobrevivir gracias a la intervención de una menor de 16 años que se percató del fuego.

La Policía Nacional se encuentra investigando el caso en San Francisco de Macorís para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

Este hecho ha ocurrido en un momento de alta sensibilidad respecto a la seguridad ciudadana y la convivencia en zonas rurales de la República Dominicana.