Temperaturas agradables

Fuente oficial INDOMET

Este domingo, se mantendrá la incidencia de una atmósfera de reducido contenido de humedad sobre nuestra área de pronósticos, condición que favorecerá un ambiente mayormente soleado y de escasas precipitaciones en gran parte del país. Sin embargo, la incidencia del viento y los efectos orográficos locales, generarán nublados matutinos y en el transcurso de la tarde, acompañados de chubascos aislados sobre provincias del litoral Atlántico, el valle del Cibao y la Cordillera Central. Tales como: Puerto Plata, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, Monseñor Nouel y la Vega.

Mañana lunes, las condiciones del tiempo permanecerán favorables para realizar actividades al aire libre, predominando un ambiente soleado y de muy escasa nubosidad, debido a la permanencia de los efectos del sistema de alta presión sobre el territorio dominicano. No obstante, no se descarta la ocurrencia de algún chubasco débil y ampliamente aislado asociado a los efectos locales en zonas del litoral Atlántico y los sistemas montañosos.

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la época del año (invierno) y al viento fresco del noreste. Especialmente en zonas de San Juan, Bahoruco y Montecristi.

Distrito Nacional: mayormente soleado con aumentos nubosos en la tarde.

Santo Domingo Norte: mayormente soleado a medio nublado en la tarde

Santo Domingo Este: mayormente soleado.

Santo Domingo Oeste: mayormente soleado con nublados en la tarde.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: Ambiente soleado sobre gran parte del país, con algunos chubascos aislados hacia algunas localidades del litoral Atlántico, valle del Cibao y la Cordillera Central… Temperaturas agradables… Oleaje normal en todo el litoral nacional.