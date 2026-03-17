Alicia Ortega nos presenta “El strike que marcó el fin de RD en el Clásico Mundial”

Esta decisión arbitral selló la victoria estadounidense y el fin del camino para la escuadra quisqueyana en el torneo

En la edición más reciente del Clásico Mundial de Béisbol (2026), el equipo de la República Dominicana quedó eliminado tras una derrota 2-1 ante Estados Unidos en las semifinales el 15 de marzo de 2026.

El momento determinante, al que Alicia Ortega y diversos medios han hecho referencia, fue un polémico tercer strike cantado por el árbitro principal en el cierre del noveno episodio. Esta decisión arbitral selló la victoria estadounidense y el fin del camino para la escuadra quisqueyana en el torneo.