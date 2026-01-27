Alicia Ortega habla sobre los testigos silenciados antes de hablar

Estas muertes no solo apagaron voces fundamentales para la justicia, sino que sembraron miedo, impunidad y dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes deciden colaborar con los tribunales.

La periodista Alicia Ortega, en su programa El Informe, denunció que en la segunda mitad de 2025 varios testigos clave en procesos judiciales de República Dominicana fueron asesinados o atacados antes de declarar, generando alarma sobre la falta de protección y el aumento de la impunidad.

“Testigos silenciados antes de hablar” aborda los casos de personas citadas para declarar en procesos de homicidio y crimen organizado que fueron asesinadas o atacadas antes de rendir testimonio.

La problemática se intensificó en la segunda mitad de 2025, con varios atentados registrados en distintas ciudades del país.

Estas muertes no solo apagaron voces fundamentales para la justicia, sino que sembraron miedo, impunidad y dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes deciden colaborar con los tribunales.