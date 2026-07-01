Alfonso Rodríguez declina designación como embajador

Alfonso Rodríguez agradece a Luis Abinader y declina designación como embajador para regresar al cine y la televisión

El cineasta agradeció la confianza del presidente Luis Abinader tras más de seis años en el servicio exterior, rechazó el cargo de embajador adscrito al Mirex

El cineasta y productor de televisión Alfonso Rodríguez anunció este miércoles que declinó su designación como embajador adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) para regresar de lleno al cine y la televisión.

La decisión fue comunicada al presidente Luis Abinader mediante una carta, en la que agradeció la confianza depositada en él durante más de seis años como cónsul general de la República Dominicana en la Costa Oeste de Estados Unidos.

Rodríguez calificó su paso por el servicio diplomático como una de las experiencias más importantes de su vida y aseguró que tanto él como su familia conservarán siempre el orgullo de haber representado al país.

«Reciba mi más sincero agradecimiento por haberme permitido servir a la República Dominicana como cónsul general en la Costa Oeste de los Estados Unidos durante más de seis años. Fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal», expresó en la misiva dirigida al mandatario.

El productor también manifestó que seguirá colaborando con el Estado y apoyará al nuevo cónsul durante el proceso de transición.

Declina el cargo de embajador adscrito

En la carta, Rodríguez reveló que recibió con gratitud la designación como embajador adscrito al Mirex, al considerarla una nueva muestra de confianza del presidente Abinader.

«Con igual gratitud recibí mi designación como embajador adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual interpreto como una muestra de su confianza y consideración hacia mi persona, gesto que agradeceré siempre», escribió.

No obstante, explicó que decidió rechazar el nombramiento porque iniciará una nueva etapa profesional enfocada exclusivamente en la producción audiovisual.

«Debido a los proyectos inmediatos que emprenderé en mi carrera como cineasta y productor de televisión, me veo en la obligación de declinar tan honroso nombramiento. Espero que pueda comprender esta decisión», manifestó.

Rodríguez añadió que considera llegado el momento de regresar a las actividades que han marcado su vida profesional.

«Ha llegado el momento de volver a dedicarme plenamente al cine y la televisión, que han sido la pasión y el trabajo de toda mi vida», sostuvo.

«Mi compromiso con el país permanece intacto»

Pese a rechazar la nueva designación diplomática, Rodríguez dejó claro que su decisión responde únicamente a sus compromisos profesionales y no implica un distanciamiento del Gobierno.

«Quiero reiterarle que esta decisión no disminuye en absoluto mi compromiso con usted ni con la República Dominicana. Por el contrario, permaneceré siempre a su disposición para servir al país desde cualquier responsabilidad en la que considere que mi experiencia pueda aportar valor», expresó.

El cineasta concluyó su comunicación agradeciendo nuevamente al presidente Abinader por la confianza depositada en él durante su gestión diplomática y deseándole éxitos al frente del país.

Netflix y el regreso a la pantalla

La decisión coincide con uno de los momentos más activos de su carrera. Rodríguez confirmó recientemente que mantiene un contrato con Netflix para desarrollar seis películas, convirtiéndose en el único cineasta dominicano con un acuerdo de esa naturaleza con la plataforma de streaming.

La primera producción del convenio, «Desaparecido en combate», ya concluyó su rodaje. La película cuenta la historia de un soldado argentino que llegó a la República Dominicana durante la Revolución de Abril de 1965, perdió su identidad tras resultar herido y décadas después es buscado para reconstruir su historia. Netflix evaluará inicialmente la producción para decidir si la estrena directamente en la plataforma o la presenta primero en el circuito internacional de festivales.

A ese proyecto se suma su esperado regreso a la televisión dominicana con «Bemberé», un espacio de entretenimiento familiar que debutará en la segunda semana de septiembre por Color Visión, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 9:00 de la noche. Rodríguez ha explicado que el programa estará centrado en la música, el humor y el entretenimiento, sin contenido político.