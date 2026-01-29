Más Contenido

    Alerta «Presidente Abinader con nuevos acuerdos»

    Subrayó que se trata de alianzas con socios estratégicos que comparten la visión de impulsar un desarrollo sostenible y equitativo

    El presidente Luis Abinader informó sobre la firma de nuevos acuerdos que buscan fortalecer la cooperación internacional y el desarrollo económico de la República Dominicana. Según el mandatario, estos convenios forman parte de la agenda de modernización y crecimiento que impulsa su gobierno, con énfasis en áreas como infraestructura, inversión extranjera y programas sociales.

    Abinader destacó que los acuerdos permitirán atraer nuevas inversiones, mejorar la competitividad del país y generar oportunidades de empleo. Asimismo, subrayó que se trata de alianzas con socios estratégicos que comparten la visión de impulsar un desarrollo sostenible y equitativo.

