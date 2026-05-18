¡Alerta! 20 Provincias en Alerta por las lluvias

Se reporta una situación de alerta meteorológica en la República Dominicana debido a intensas lluvias provocadas por una vaguada.

Se prevén lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, condiciones que se mantendrán hasta el miércoles.

Desde la madrugada se han registrado lluvias en provincias como Azua, San Cristóbal, Barahona, Samaná y Puerto Plata. Por la tarde, se espera que los aguaceros se intensifiquen en el noreste, el Valle del Cibao y la Cordillera Central.

Riesgos:

El Centro de Pronóstico Nacional del Indomet advierte sobre posibles inundaciones urbanas, crecida de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra.

Provincias en alerta: La lista incluye Santiago, Duarte, Puerto Plata, Espaillat, Sánchez Ramírez, Dajabón, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, Samaná, Valverde, Monte Plata y el Gran Santo Domingo.

Este reporte sigue las advertencias emitidas desde el sábado por la directora del Indomet, Gloria Ceballos, confirmando un inicio de semana lluvioso para el país