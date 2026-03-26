Alejandra Oraa conquista la televisión dominicana: Su docuserie «La Ruta» llega a Color Visión

‘La Ruta’, aterrizará en Color Visión, esta producción internacional promete cautivar a la audiencia con historias profundas y paisajes inolvidables

El talento venezolano sigue estrechando lazos de éxito con la República Dominicana. La reconocida periodista Alejandra Oraa ha anunciado con entusiasmo que su aclamada docuserie, ‘La Ruta’, aterrizará en la televisión abierta dominicana. En una alianza estratégica con Color Visión (Canal 9), esta producción internacional promete cautivar a la audiencia con historias profundas y paisajes inolvidables.

Un Hito para la Producción Regional

Estreno en Horario Estelar: los dominicanos podrán disfrutar de ‘La Ruta’ una docuserie, que ya ha cosechado éxitos en History Channel y NTN24, llega ahora a los hogares dominicanos en uno de los horarios más competitivos de la televisión nacional.

La comunicadora detalla el concepto detrás del documental

Portada de Marzo:

La noticia coincide con la aparición de Alejandra Oraa en la edición de marzo de una importante revista en República Dominicana. En esta publicación, la comunicadora detalla el concepto detrás del documental, resaltando la importancia de conectar con nuestras raíces y las historias humanas que definen al continente.

¿De qué trata «La Ruta»?

¿De qué trata «La Ruta»?

La serie documental es un viaje sensorial y periodístico que explora diversas realidades culturales y sociales a través de personajes únicos. Con la sensibilidad que caracteriza a Oraa, ‘La Ruta’ se ha posicionado como una de las propuestas de no-ficción más sólidas del mercado hispano.

El público dominicano podrá disfrutar de una producción de factura internacional

Con la llegada de La Ruta al país, el público dominicano podrá disfrutar de una producción de factura internacional que redefine el género documental en horario estelar.

La cita es este próximo 19 de abril a las 10:00 p.m. para ser testigos de este viaje periodístico sin precedentes.