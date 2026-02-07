Temperaturas calurosas

Fuente oficial INDOMET

Las condiciones del tiempo durante esta tarde estarán influenciadas por la combinación del viento cálido y húmedo del sureste y una vaguada asociada a un sistema frontal, lo que favorecerá la ocurrencia de aguaceros dispersos, localmente moderados, con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones se presentarán principalmente en Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, La Vega, Santiago, Elías Piña, Azua, San Juan, Independencia, Pedernales, Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo, entre provincias cercanas, y podrían extenderse hasta las horas de la noche.

Mañana viernes, desde la madrugada, se registrarán lluvias dispersas en algunos poblados de la costa Atlántica, las cuales continuarán durante las horas matutinas. Debido a la incidencia de un sistema frontal sobre el país, durante la tarde se producirán incrementos nubosos con aguaceros, localmente moderados a fuertes, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento, principalmente en Samaná, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Hato Mayor y El Seibo. Durante la noche, las precipitaciones continuarán en provincias del noreste, norte y la Cordillera Central.

El sábado, se pronostica que, a medida que el sistema frontal se desplace rápidamente hacia el sureste, alejándose de nuestra área de pronóstico, dejará tras su paso una masa de aire más fría y seca que nos estará cubriendo. En consecuencia, se prevé una disminución de intensidad y frecuencia de las precipitaciones, así como un descenso en las temperaturas. No obstante, se presentarán lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento en las regiones sureste y suroeste, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, entre otras cercanas, principalmente durante la tarde hasta primeras horas de la noche.

Las temperaturas serán ligeramente más cálidas durante el día, debido al viento predominante del sureste. No obstante, la sensación térmica se tornará nuevamente agradable durante el fin de semana, debido a la llegada de un nuevo sistema frontal.

Distrito Nacional: nubes dispersas con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo norte: nubes dispersas a medio nublado chubascos aislados.

Santo Domingo este: nubes dispersas y ligeramente caluroso.

Santo Domingo oeste: nubes aisladas y ligeramente caluroso.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.

Resumen: vaguada asociada a un sistema frontal y el viento del sureste provocará aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en localidades de la Cordillera Central, el sureste y noroeste. Las temperaturas ligeramente calurosas durante el día. Oleaje normal.

El domingo, se prevé un patrón meteorológico más estable y seco, asociado a un sistema anticiclónico, lo que favorecerá un cielo poco nuboso y escasa actividad de precipitación. Las lluvias que puedan presentarse serán muy aisladas y débiles, acompañadas de ráfagas de viento, principalmente hacia zonas montañosas durante la tarde. En horas de la noche, el viento moderado y fresco del nor/noreste generará lluvias débiles y pasajeras en poblados del Atlántico Norte.

Distrito Nacional: nubes dispersas.

El Gran Santo Domingo: nubes aisladas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Incrementos nubosos con aguaceros dispersas y posibles tronadas hacia la parte sur. 29/31 16/18 Puerto Plata Incrementos nubosos con aguaceros dispersas y posibles tronadas aisladas. 28/30 15/17 Duarte Nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos a lo largo del día. 28/30 16/18 Constanza En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. 21/23 10/12 Peravia Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. 28/30 18/20 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. 28/30 19/21 La Romana Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. 28/30 19/21 La Vega En la tarde, hacia el sur, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. 28/30 17/19 Monseñor Nouel Incrementos nubosos ocasionales. 28/30 17/19 San Cristóbal Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. 28/30 17/19 Samaná Lluvias aisladas durante la tarde. 28/30 17/19 Monte Cristi Incrementos nubosos con aguaceros dispersas y posibles tronadas aisladas. 29/31 17/19 Azua Hacia el norte, aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento. 28/30 15/17 San Juan Hacia el norte, aguaceros dispersos con posibles tronadas y ráfagas de viento. 28/30 15/17 Barahona Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. 28/30 18/20 La Altagracia Medio nublado en ocasiones con algunas lluvias hacia la zona costera. 28/30 19/21

Meteorólogos: Carla Morales/Cristopher Florian.-