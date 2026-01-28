Agentes de ICE en el ojo del huracán tras muerte de enfermero en Minneapolis

Los videos difundidos muestran que Pretti sostenía un teléfono móvil, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirma que portaba un arma.

La muerte del enfermero Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, a manos de agentes del ICE en Minneapolis el 24 de enero de 2026, ha desatado una crisis política y social en EE. UU., con protestas masivas y versiones contradictorias entre testigos y autoridades.

