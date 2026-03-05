Aeropuerto del Cibao se prepara para recibir 4 millones de pasajeros anuales

La obra redefinirá el estándar de la infraestructura aeroportuaria en el país, asegurando que para 2027 el Cibao esté listo para competir como un hub logístico y turístico de clase mundial

La región Norte de la República Dominicana se prepara para una transformación histórica en su infraestructura aérea. La construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC), con una inversión estimada de 200 millones de dólares, proyecta su inauguración para el año 2027, con el objetivo de duplicar su capacidad operativa y consolidarse como el principal punto de entrada para el turismo en el Cibao.

La expansión no solo modernizará la estética del aeropuerto con un diseño de vanguardia, sino que tendrá un impacto directo en la economía regional.

El enfoque principal de esta obra es fortalecer la conectividad internacional de las 14 provincias del Cibao, facilitando el flujo de visitantes hacia destinos emergentes y consolidados:

Nuevas Rutas y Aerolíneas: La ampliación de la plataforma y pista permitirá atraer aerolíneas de mayor alcance y abrir destinos adicionales que hoy no tienen conexión directa con Santiago. Sinergia con Proyectos Turísticos: La mejora en el acceso aéreo es clave para proyectos como Punta Bergantín en Puerto Plata, potenciando el turismo de lujo, de negocios y de salud en toda la zona norte. Sostenibilidad: El diseño integra criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, alineándose con las tendencias globales que buscan los turistas modernos.

Actualmente, la obra redefinirá el estándar de la infraestructura aeroportuaria en el país, asegurando que para 2027 el Cibao esté listo para competir como un hub logístico y turístico de clase mundial.