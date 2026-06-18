Adopae lamenta el fallecimiento de Alex Bueno y destaca su legado en la música dominicana

La entidad expresó sus condolencias por la muerte del reconocido artista ocurrida en Nueva York y pidió consuelo para sus familiares, amigos y seguidores ante la irreparable pérdida

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) expresa su profundo pesar por el fallecimiento del destacado artista dominicano Alex Bueno, ocurrido este jueves 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York, a las 9:43 de la mañana, según informó oficialmente su equipo de trabajo.

La partida de Alex Bueno representa una pérdida irreparable para la música dominicana y para toda la comunidad artística nacional e internacional. Dueño de una voz privilegiada y de una trayectoria que se extendió por más de cuatro décadas, el intérprete dejó una huella imborrable en géneros como el merengue, la bachata, la salsa y el bolero.

Conocido cariñosamente como “El Mayimbito” y “El Ruiseñor de la Sierra”, Alex Bueno conquistó el corazón de varias generaciones con éxitos memorables como “Colegiala”, “Jardín Prohibido”, “Que Vuelva” y “Ese Hombre Soy Yo”, consolidándose como uno de los artistas más queridos y admirados de la República Dominicana.

Durante los últimos meses, el artista enfrentó serios problemas de salud derivados de un tumor cerebral diagnosticado en 2025, condición que posteriormente evolucionó a un proceso cancerígeno. A pesar de las complicaciones médicas que lo mantuvieron ingresado en cuidados intensivos, Alex Bueno luchó con valentía y fe hasta sus últimos días.

La Junta Directiva y todos los miembros de Adopae se unen al dolor que embarga a sus familiares, amigos, colegas y seguidores, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y expresando sus más sinceras condolencias. Pedimos a Dios que conceda fortaleza, consuelo y resignación a su familia en estos momentos de profunda tristeza.

Su legado artístico permanecerá vivo en la historia de la música dominicana y en la memoria de millones de personas que encontraron en sus canciones una fuente de alegría, inspiración y sentimiento.

Paz a su alma.