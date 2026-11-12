Acuario Nacional liberó casi 15,000 animales en 15 años

El Acuario Nacional liberó 14,735 animales acuáticos entre 2012 y 2026, destacando la tortuga verde con dos tercios del total.

El Acuario Nacional de la República Dominicana dio a conocer un balance histórico de sus programas de rescate, rehabilitación y conservación de la fauna marina, revelando que la institución ha logrado reintegrar a su hábitat natural un total de 14,735 ejemplares acuáticos durante un período de 15 años, comprendido entre 2012 y 2026.

De acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas por la entidad, estas jornadas de liberación forman parte de un esfuerzo sostenido para proteger especies vulnerables, restaurar el equilibrio de los ecosistemas costeros y fortalecer la educación ambiental en todo el territorio nacional.

Predominio de la tortuga verde en las liberaciones

Un equipo celebra con orgullo la liberación de tortugas marinas, marcando un hito en la conservación marina. Su labor protege la vida en nuestros océanos.

El informe técnico subraya el papel protagónico de los quelonios marinos dentro de las acciones de preservación ejecutadas por los especialistas y biólogos del recinto:

Protagonismo de la tortuga verde (Chelonia mydas): Esta especie lidera ampliamente las estadísticas institucionales, representando cerca de dos tercios del total acumulado de animales devueltos al mar en el período evaluado.

Esta especie lidera ampliamente las estadísticas institucionales, representando cerca de de animales devueltos al mar en el período evaluado. Proceso de rescate y rehabilitación: Gran parte de los ejemplares liberados provienen de nidos rescatados en playas vulnerables al saqueo o la erosión, así como de animales hallados heridos, desorientados o afectados por desechos marinos que reciben atención veterinaria especializada antes de su retorno al océano.

Gran parte de los ejemplares liberados provienen de nidos rescatados en playas vulnerables al saqueo o la erosión, así como de animales hallados heridos, desorientados o afectados por desechos marinos que reciben atención veterinaria especializada antes de su retorno al océano. Diversidad de especies protegidas: Además de las tortugas verdes, los programas del Acuario Nacional abarcan otras especies de tortugas marinas (como la carey y la tinglar), peces arrecifales, manatíes antillanos y diversas especies de fauna costera nativa.

Además de las tortugas verdes, los programas del Acuario Nacional abarcan otras especies de tortugas marinas (como la carey y la tinglar), peces arrecifales, manatíes antillanos y diversas especies de fauna costera nativa. Impacto en la biodiversidad caribeña: La reinserción exitosa de miles de individuos contribuye directamente a la recuperación de poblaciones amenazadas y al mantenimiento de praderas marinas y arrecifes de coral saludables en las costas dominicanas.

Con estos resultados acumulados hacia 2026, el Acuario Nacional reafirma su rol como centro de referencia en investigación científica, rescate de fauna silvestre y defensa del patrimonio marino de la República Dominicana.