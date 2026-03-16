¡A solo 2 días! El país se prepara para la gran fiesta del arte: Premios Soberano 2026

Este próximo miércoles 18 de marzo, el talento dominicano será el protagonista de una noche que promete historia, elegancia y un despliegue técnico sin precedentes.
La cuenta regresiva ha entrado en su etapa final. Faltan solo 2 días para que el escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito se ilumine para recibir la entrega de los Premios Soberano 2026, el evento de mayor trascendencia, rating e impacto de la República Dominicana.
Este próximo miércoles 18 de marzo, el talento dominicano será el protagonista de una noche que promete historia, elegancia y un despliegue técnico sin precedentes.
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Como cada año, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana se unen para reconocer lo mejor de la música, el cine, el teatro y la televisión.
¿Dónde y cómo verlo?
Para que no te pierdas ni un solo detalle de la Alfombra Roja y la Gran Gala, aquí tienes los detalles de la transmisión:
Fecha: Miércoles 18 de marzo, 2026.
Lugar: Teatro Nacional.
Hora: Inicio de la transmisión a las 7:00 P.M.
Televisión nacional: Color Visión (Canal 9).
La cita es este miércoles 18 de marzo
Premios Soberano 2026 no es solo una entrega de galardones; es el corazón del arte dominicano latiendo en un solo escenario. Tras meses de expectativa, el país se detiene para honrar el esfuerzo, la creatividad y el talento de nuestros artistas.
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La cita es este miércoles 18 de marzo; prepárate para ser testigo de una noche que, una vez más, reafirmará por qué esta es la plataforma de mayor impacto y prestigio de toda la República Dominicana.